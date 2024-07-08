İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 31 bin şişe sahte ürün ele geçirildi
İstanbul’da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan 31 bin 760 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Baskınlarda, 1 kişi gözaltına alınırken, ünlü markaların taklidi olduğu değerlendirilen parfümlerin ’merdiven altı’ diye tabir edilen imalathanelerde üretildiği ortaya çıktı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin ’merdiven altı’ olarak bilinen sağlıksız imalathanede üretilen ünlü markalara ait yüklü miktarda taklit parfümü piyasaya sürmek üzere olduğu istihbaratını aldı.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON LİRA
Şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 5 Temmuz Cuma günü Başakşehir’de belirlenen depoya operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, burada 1 kişiyi gözaltına aldı.
Baskın yapılan adreste, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan 31 bin 760 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli ise İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Yakalanan zanlı hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
Öte yandan, operasyonda el konulan taklit parfümler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.
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