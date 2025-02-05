İstanbul'da 'sarı serum' yine can aldı... Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:53

Güncelleme: 05.02.2025 - 10:37

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı İçerenköy Mahallesi'nde dün gece saat 00.00 sıralarında feci bir olay yaşandı.

İddiaya göre; evinde 'sarı serum' tedavisi alan Harun Bayramoğlu (64), bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Bayramoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Bayramoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Bayramoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından dün teslim alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Harun Bayramoğlu'nun cenazesi Erenköy Sahrayı Cedit Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Ballıca Köyü Mezarlığı'na defnedildi.