Alerjik reaksiyona sebep oluyor! Uzmanından uyarı: 'Sarı serum, çözüm değil büyük tehlike'

Yayınlanma: 04.02.2025 - 12:45

Güncelleme: 04.02.2025 - 12:45

Uzm. Dr. Önder Özüm Polat, halk arasında "sarı serum" olarak bilinen ve son dönemde bilinçsiz şekilde uygulanma örnekleri artan tedavi hakkında bilgilendirdi.

Uzm. Dr. Polat, "Sarı serum tedavisinin tehlikesi bir kez daha gündemde. İçerisindeki B vitamininden dolayı sarı renk alan serum, alkol komasında kullanılmak üzere ortaya çıkmıştır. Doktor tavsiyesi olmadan bilinçsizce bu tarz tedavilerin kullanılması kesinlikle yanlıştır" şeklinde konuştu.



"SARI SERUMUN KANITLANMIŞ BİR TEDAVİSİ YOK"

Damardan verilen bu serum ilaçlarının doktor tavsiyesi olmadan kullanılmasının ciddi yan etkilere sebebiyet verebileceğini kaydeden Uzm. Dr. Polat, "Özellikle alerjik durumu olanlarda bu ilaçların yan etkilere sebebiyet verebileceği için; ani kalp durması gibi sebepler problemlerden ötürü kesinlikle doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. Ayrıca ağızdan alınan grip ilaçları da doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. Bunların içinde psödoefedrin dediğimiz özellikle tansiyon ve kalp hastalarında kullanılması sakıncalı olan durumlar olabilir. Daha önce alerjisi olmasa bile, bir ilacın bir anda alerjik durum geliştirebileceğini bilmemiz gerekiyor. O yüzden bu serumun doktor tavsiyesi dışında veya sağlık kurumu olmayan bir yerde takılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.



"ÇOCUKLARDA DAHA TEHLİKELİ OLABİLİR"



Serum kullanımı nedeniyle alerjik reaksiyonlar olabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Polat, "Kişide alerjik bir durum varsa alerjik reaksiyonlar olduğu zaman görülen kaşıntı, döküntü, boğazda şişkinlik, nefes darlığı gibi semptomlar olabilir. Bu semptomlar sadece serum alınması nedeniyle değil, herhangi bir yabancı madde vücuda girdiği zaman alerjik bir durum geliştiğinde de olabilir. Hastalar böyle bir durumla karşılaşırsa ani müdahale için sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Bu tür serumların doktor tavsiyesi olmadan kullanılmaması gerekir. Bilinçsiz kullanılan bu serumlar çocuklarda erişkinlere göre daha tehlikeli olabilir" ifadelerini kullandı.

'Sarı serum' ismiyle bilinen ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilen bu ilaca dair doktorların endişelerini Cumhuriyet dile getirmişti.



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