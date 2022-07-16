İstanbul’da sıcaklık 30 dereceye ulaştı: Caddebostan'da yoğunluk havadan görüntülendi

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:20

İstanbul’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonlarında hafta sonunu evde geçirmek istemeyen yurttaşlar plajlara akın etti. Hafta sonu termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği İstanbul'da yurttaşlar, Caddebostan plajında yüzerek serinledi. Bazı yurttaşlar yürüyüş yaparken, bazıları ise bisiklet sürdü.

Öte yandan, sahildeki yoğun kalabalık havadan görüntülendi.

“ÇOCUKLAR DENİZE GİRİYOR”

Ailesiyle birlikte plaja gelen Şükrü Kartal, “Buralara geldiğimizde biraz da olsa İstanbul’un kalabalığından uzaklaşmış olarak hissediyoruz. Çocuklar da denize giriyor. Güzel bir kalabalık var. Tatile gidemedik, buraya geldik” diye konuştu.

Plaja gelen bir diğer yurttaş Ferman Bengütay, “Bir değişiklik olsun dedik, buraya geldik. Kahvaltımızı burada yaptık. Çocuklar da denize girdi. Ortam gerçekten güzel. Hem temiz hem de güvenli. Buraya gelenler de özen gösteriyor. Kimse çöplerini denize atmıyor” dedi.