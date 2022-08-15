İstanbul'da silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 22:11

İstanbul Şişli'nin Kuştepe Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgaya karışan 1 kişi ile olaya müdahaleye eden polislerden biri kolundan yaralandı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi, kavgaya karışanların bazıları gözaltına alındı.

Polisin olay yerindeki incelemesi ve kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalaması için çalışmalar sürdürülüyor.