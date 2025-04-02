İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu
İstanbul'da hava sıcaklığının ani düşüşüyle birlikte gece saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu. Bayramın da son günü olması nedeniyle dönüş yoluna çıkan sürücüler, sis nedeniyle trafikte zorluk yaşadı. Otoyollarda hızların düşmesiyle birlikte zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar meydana geldi.
SİS BAZI BÖLGELERİ ETKİLEDİ
Sis özellikle İstanbul'un Çamlıca, Aydos, Beykoz, Maslak, Sarıyer ve Kağıthane gibi yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Boğaz çevresinde de yer yer görüş mesafesinin azaldığı gözlemlendi.
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