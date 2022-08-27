İstanbul'da sokak ortasında cinayet: 18 yaşındaki genç öldürüldü
İstanbul Beşiktaş'ta çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Etiler'deki bir iş yerinde çalışan B.A. sokakta aralarında husumet olduğu iddia edilen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla vurulan B.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan B.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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