İstanbul'da su kesintisi: 12 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek? Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek?
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 1 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yurttaşlar, su kesintisinden hangi ilçelerin etkileneceğini merak etti. Peki, 12 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
İstanbul’da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. Yurttaşlar, su kesintisin ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Peki, 12 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ'nin açıkladığı bilgilere göre İstanbul'da 12 Kasım tarihinde "içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle" sadece Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde sular kesilecek. Arızanın saat 12.00'da giderilmesi bekleniyor.
ARNAVUTKÖY
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