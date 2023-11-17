İstanbul'da su kesintisi: 17 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 2 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yurttaşlar, su kesintisinden hangi ilçelerin etkileneceğini merak etti. Peki, 17 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 09:44
İstanbul'da su kesintisi: 17 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
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İstanbul’da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. Yurttaşlar, su kesintisin ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Peki, 17 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ARNAVUTKÖY

FATİH


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