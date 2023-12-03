İstanbul'da su kesintisi: 3 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yurttaşlar, su kesintisinden hangi ilçelerin etkileneceğini merak etti. Peki, 3 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
İstanbul’da su kesintisiyapılacak ilçe ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. Yurttaşlar, su kesintisin ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Peki, 3 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BAYRAMPAŞA
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