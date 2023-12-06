İstanbul'da su kesintisi: 6 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yurttaşlar, su kesintisinden hangi ilçelerin etkileneceğini merak etti. Peki, 6 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
İstanbul’da su kesintisiyapılacak ilçe ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. Yurttaşlar, su kesintisin ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Peki, 6 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BEYKOZ
En Çok Okunan Haberler
-
- Bilim insanları önerdi: Uzun yaşamın sırrı...
- Grup toplantısı iptal: Nedeni belli oldu
- Oxlade - Chamberlain'den Türkiye itirafı
- İYİ Parti'nin 'GİK' kararının sebebini açıkladı
- Dikbayır’ın ihraç nedeni belli oldu
- Sarıgöl Ovası açık soğuk hava deposu gibi
- Ünlü sunucu Güner Ümit'in son hali gündem oldu
- Yerlikaya'dan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İYİ Parti'nin 'ret' kararına sert tepki
- Özel'den İYİ Parti açıklaması