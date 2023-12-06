İstanbul'da su kesintisi: 6 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yurttaşlar, su kesintisinden hangi ilçelerin etkileneceğini merak etti. Peki, 6 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 09:36
İstanbul'da su kesintisi: 6 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
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İstanbul’da su kesintisiyapılacak ilçe ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. Yurttaşlar, su kesintisin ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Peki, 6 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BEYKOZ


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