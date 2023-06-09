İstanbul'da şüpheli ölüm: Polisi görünce 4’üncü kattan atlayıp kaçmaya çalışan uyuşturucu şüphelisi öldü

Yayınlanma: 09.06.2023 - 17:21

Güncelleme: 09.06.2023 - 17:41

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bir ihbarda, ilçeye uyuşturucu getirilip, piyasa sürüldüğü bildirildi. İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucuyu İstanbul'dan Mehmet Arıslı'nın getirip ilçedeki bazı kişilere sattığını belirledi. Takibe alınan Arıslı, 4 Haziran günü ilçede polisi görünce otomobilini bırakıp kaçtı. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yapılan araştırmada, Mehmet Arıslı'nın ilçede diş hekimi Soner Ç. (40) ve Gamze A. (30) ile irtibatlı olduğu belirlendi. Soner Ç.'nin muayenesinde yapılan aramada 96,68 gram metemfetamin, 50,5 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, uyuşturucuları Arıslı'dan aldıklarını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyu satan Mehmet Arıslı'yı yakalamak için önceki gün İstanbul Sultangazi'deki evine gitti.

Emniyetten alınan bilgiye göre; ekipleri gören Arıslı, kaçmak için 4'üncü katın balkonundan atladı. Beton zemine düşüp yaralanan Arıslı, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.