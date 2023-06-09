Aralarında eczacı kalfaları da var: Uyuşturucu etkili ilaçları satan 7 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 09:59

Güncelleme: 09.06.2023 - 11:03

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil ve kırmızı reçeteye ait uyuşturucu etkili ilaçların, yasa dışı ticaretini yaparak SGK’yı dolandırdığı belirlenen şebekeyi tespit etti.

Savcılığın, şebeke üyesi 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından KOM ekipleri, belirlenen adreslere 6 Haziran’da şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, şebekeyi yönettiği öne sürülen eczacı kalfası Cengiz E. ile Mustafa U.’nun da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 13 bin 887 adet uyuşturucu içerikli ilaç ve hap, 60,76 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, bir miktar Hint keneviri tohumu, ruhsatsız 1 tabanca, 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 58 dolu fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden Cengiz E.’nin, yasa dışı yollarla temin ettiği ilaçları, birlikte hareket ettiği kişiler aracılığıyla bağımlılara sattığı belirlendi. Öte yandan şüphelilerin, tespit edilmemek için ilaç kutularındaki barkodları yırttığı ya da tane ile satış yaptığı öğrenildi.

"ADAM MI ÖLDÜRDÜK?"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazılarının adliyeye sevk edilirken, “Devleti mi sattık? Adam mı öldürdük? Devletin verdiği 2 tane raporlu ilacı aldık” diyerek gülümsemesi dikkat çekti.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, aralarında eczacı kalfası Mustafa U. ve Cengiz E.’nin de bulunduğu 7’si tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.