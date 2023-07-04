İstanbul’da tatilcilerden geriye çöp yığını kaldı

Kurban Bayramı dolayısıyla bazı vatandaşlar 9 günlük iznini tatil bölgelerinde geçirirken, İstanbul’da kalanlar da mesire alanları, göl ve deniz kıyılarına giderek zaman geçirdi. Tatilin son bulmasının ardından Arnavutköy’de Sazlıbosna Gölü ve kıyısında piknikçilerin ardından çöp yığını kaldı.

İHA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 09:47
İstanbul’da tatilcilerden geriye çöp yığını kaldı
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9 günlük Kurban Bayramı tatilini bazı vatandaşlar tatil beldeleri ve bölgelerinde değerlendirirken, bazı yurttaşlar ise İstanbul’da bulunan mesire alanları, göl ve deniz kıyılarına gitmeyi tercih etti.

GÖL KIYISI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Bayram tatilinin son bulmasının ardından Sazlıbosna Gölü ve çevresinde piknikçilerin ardında bıraktığı alkol şişeleri, plastik atıklar, mangal çöpleri göl kıyısını adeta çöplüğe çevirdi.

Öte yandan Sazlıbosna Gölü ve çevresi drone ile görüntülendi.


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