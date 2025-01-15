Yayınlanma: 15.01.2025 - 11:14

Güncelleme: 15.01.2025 - 11:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısında İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam teklifi yaptı. Teklif UKOME’de kabul edildi. Zamlı tarifenin 18 Ocak’tan itibaren geçerli olması bekleniyor. Peki, İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi? Metro, metrobüs, Marmaray, vapur ne kadar oldu?

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELDİ?

Buna göre; Tam bilet 27 TL, Marmaray ise 59,76 TL’ye yükseldi.

Taksilerde açılış ücreti 42 TL, indi-bindi ise 135 TL oldu.