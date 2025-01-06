Yayınlanma: 06.01.2025 - 12:07

Güncelleme: 06.01.2025 - 12:07

2025 yılında İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Bugün gerçekleşen UKOME toplantısında İBB'nin yeni zam teklifi değerlendirildi. Peki, İstanbul'da toplu taşımaya zam mı geldi? Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar olacak?

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM GELDİ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya İBB tarafından teklif edilen yüzde 46.09'luk zam oranı oy çokluğuyla reddedildi.

TOPLU TAŞIMATA NE KADAR ZAM İSTENDİ?

İBB, yüzde 55 zam talebinde bulunmuştu fakat toplantıda zam talebi reddedildi. Yüzde 55 olarak bilinen zam talebinin ise yüzde 46,09 olduğu açıklandı.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE KADAR OLACAKTI?

UKOME toplantısında değerlendirilen yüzde 55'lik zam talebinin kabul edilmesi durumunda, yeni zam oranıyla birlikte: