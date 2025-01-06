YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitecek? YÖKDİL/1 başvuruları nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 16 Şubat tarihinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvurularının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitecek? YÖKDİL/1 başvuruları nasıl yapılır?
YÖKDİL/1 başvuruları devam ediyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Peki, YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitecek? YÖKDİL/1 başvuruları nasıl yapılır?
YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular 9 Ocak'a kadar devam edecek.
YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.
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