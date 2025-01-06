YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitecek? YÖKDİL/1 başvuruları nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 16 Şubat tarihinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvurularının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitecek? YÖKDİL/1 başvuruları nasıl yapılır?

YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitecek? YÖKDİL/1 başvuruları nasıl yapılır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 10:03

YÖKDİL/1 başvuruları devam ediyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Peki, YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitecek? YÖKDİL/1 başvuruları nasıl yapılır? 

YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular 9 Ocak'a kadar devam edecek.

YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.


Etiketler: #yökdil #sınav #nasıl yapılır

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