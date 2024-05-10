İstanbul'da tramvay seferleri eğitimcilerin yürüyüşü nedeniyle bölündü

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Sirkeci-Beyazıt bölgesinde eğitim sendikalarının yapılan yürüyüş nedeniyle seferler Kabataş-Eminönü ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 11:28
İstanbul'da tramvay seferleri eğitimcilerin yürüyüşü nedeniyle bölündü
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Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Sirkeci-Beyazıt bölgesinde yapılan eğitim sendikalarının yürüyüşü nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda seferlerin Kabataş-Eminönü ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını bildirdi.



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