İstanbul'da tramvay seferleri eğitimcilerin yürüyüşü nedeniyle bölündü
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Sirkeci-Beyazıt bölgesinde eğitim sendikalarının yapılan yürüyüş nedeniyle seferler Kabataş-Eminönü ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Sirkeci-Beyazıt bölgesinde yapılan eğitim sendikalarının yürüyüşü nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda seferlerin Kabataş-Eminönü ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını bildirdi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) May 10, 2024
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda, Sirkeci-Beyazıt bölgesinde yapılan yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda seferlerimiz Kabataş-Eminönü ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.
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