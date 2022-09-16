İstanbul'da tramvayda duman paniği

Topçular istasyonunda tramvaydan yükselen duman paniğe neden oldu.

(İHA)
16 Eylül 2022 Cuma, 17:05
İstanbul'da tramvayda duman paniği
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Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattının Topçular istasyonunda tramvay hareket halindeyken dumanlar yükseldi.

Tramvay hızlıca tahliye edilirken istasyonu yoğun duman kapladı.

Tramvay incelemenin ardından tehlikeli bir durum görünmemesi üzerine yoluna devam etti.


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