İstanbul'da tramvayda duman paniği
Topçular istasyonunda tramvaydan yükselen duman paniğe neden oldu.
Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattının Topçular istasyonunda tramvay hareket halindeyken dumanlar yükseldi.
Tramvay hızlıca tahliye edilirken istasyonu yoğun duman kapladı.
Tramvay incelemenin ardından tehlikeli bir durum görünmemesi üzerine yoluna devam etti.
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