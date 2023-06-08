İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Yayınlanma: 08.06.2023 - 09:28

Güncelleme: 08.06.2023 - 09:28

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı birimler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde önceki gün Sancaktepe, Sultanbeyli, Bahçelievler ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çok sayıda adrese yapılan baskında 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve işyerleri ile araçlarında yapılan aramalarda 7 kilo 10 gram bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid, 1 kilo 950 gram marihuana, 4 bin 204 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 430 lira para ile bir av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 16 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edilecek.