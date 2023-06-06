Batman’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobilden 38 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Batman’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı otomobil takip sonucu durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 38 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar aldı. 29 Mayıs günü polisin ‘dur’ ihtarına uymayan bir otomobil, takip sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada 38 kilogram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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