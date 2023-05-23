İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 23.05.2023 - 12:05

Güncelleme: 23.05.2023 - 12:07

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-20 Mayıs tarihleri arasında Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih ve Beykoz ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 542 kilo 140 gram sıvı metamfetamin, 40 kilo 740 gram kristal metamfetamin, 18 kilo 980 gram hint keneviri, 2 kilo 250 gram kokain maddesi, 920 gram reçine esrar, 4 bin 525 adet sentetik hap, 20 parça marihuana emdirilmiş çikolata, 103 kilo 360 gram aseton, 2 kilo 500 gram asit, 8 kilo 200 gram uyuşturucu yapımında kullanılan katkı maddesi, tabanca, 13 tabanca mermisi, 8 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.