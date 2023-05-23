İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı
İstanbul'da farklı ilçelere düzenlenen 4 farklı uyuşturucu operasyonunda 2'si yabancı uyruklu toplam 7 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-20 Mayıs tarihleri arasında Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih ve Beykoz ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 542 kilo 140 gram sıvı metamfetamin, 40 kilo 740 gram kristal metamfetamin, 18 kilo 980 gram hint keneviri, 2 kilo 250 gram kokain maddesi, 920 gram reçine esrar, 4 bin 525 adet sentetik hap, 20 parça marihuana emdirilmiş çikolata, 103 kilo 360 gram aseton, 2 kilo 500 gram asit, 8 kilo 200 gram uyuşturucu yapımında kullanılan katkı maddesi, tabanca, 13 tabanca mermisi, 8 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıkladı
- 'Kimin vatanı satandan yana olduğu belli...'
- Destici, Oğan'ın tercihini açıkladı
- Oğan'a destek veren seçmen profili ortaya çıktı
- Erdoğan montaj yalanını kabul etti!
- Erdoğan'ın 'su' endişesi: O 'ihtimali' hatırlattı
- Oğan'a övgüler yağdırmıştı: Özdil'den yeni paylaşım
- ‘Dini diktatörlük dönemi başlayabilir’
- Kılıçdaroğlu ile görüşen Özdağ'dan ilk açıklama!
- Akşener’in danışmanından çarpıcı Oğan iddiası!