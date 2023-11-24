İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.
İstanbul'da Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerde yeni düzenlemeye gidildi.
Buna göre, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı'nda seferler Moda İskelesi'ne uğramadan yapılacak.
Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle de vapur seferlerinde Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacak.
Değerli yolcularımız,— Şehir Hatları AŞ (@sehir_hatlari) November 24, 2023
Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir.
İptal seferler için: https://t.co/lJqtXfKHd0
Bilgilerinize sunarız. pic.twitter.com/j8CC7oeH1X
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