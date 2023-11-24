İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

AA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 10:11
İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
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İstanbul'da Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerde yeni düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı'nda seferler Moda İskelesi'ne uğramadan yapılacak.

Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle de vapur seferlerinde Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacak.


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