İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

AA
13 Aralık 2022 Salı, 07:10
İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli
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Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu seferinde ring uğramasının yapılamadığı bildirildi.


İstanbul Lodos vapur vapur hatları

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