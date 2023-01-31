İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli

İstanbul'da sis nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri yapılamıyor.

AA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 08:22
İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
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Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, sis sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.

Etkili olan sis nedeniyle, Beykoz-Sarıyer ve Anadolukavağı-Üsküdar seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.


Şehir Hatları İstanbul vapur

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