İstanbul'da yabancı uyruklulara sahte belge düzenleyen 4 şüpheli yakalandı
İstanbul'da yabancı uyruklulara sahte pasaport, ikamet izni ve vize düzenleyen 4 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken diğerleri sınır dışı edilmesine karar verildi.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilerin yasa dışı yollarla ülkeye giriş ve çıkış yapmasını sağladığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Yapılan incelemede, uluslararası bir şebekeye bağlı hareket ettiği değerlendirilen 4 şüphelinin, Fatih'te danışmanlık şirketi adı altında faaliyet gösteren bir işyerinde sahte belge ürettiği tespit edildi.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese 26 Ağustos günü baskın düzenleyen polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, 26 farklı ülkeye ait pasaport, 28 farklı ülkeye ait pasaport yaprağı, 5 vize mührü, 38 basılmaya hazır boş kimlik kartı, 4 ikamet tezkeresi, 10 farklı ülkeye ait sürücü belgesi, 22 kira sözleşmesi, 13 ikamet tezkeresi başvuru formu ile belgelerin basımında kullanılan çok sayıda makine, yazıcı ve bilgisayar ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından "Resmi belgede sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'inin tutuklandığı, 3'ününse sınır dışı işlemleri yapılmak üzere geri gönderme merkezine teslim edildiği bildirildi.
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