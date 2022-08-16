MSB duyurdu: Yanlarında 'ceset' bulunan 108 göçmen kurtarıldı
Yunanistan tarafından 4 gün aç ve susuz bırakıldığı iddia edilen yanlarında ceset bulunan 108 göçmene, Türk askerleri ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ölen kişinin, Yunan askerlerinin darbesi sonucu kafasını yere çarparak hayatını kaybettiği belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne sınırında görevli askerlerin yanlarında 1 erkek cesedi bulunan 108 düzensiz göçmenle karşılaştığını, göçmenlerin Yunanistan tarafından 4 gün aç ve susuz bırakılıp, para ile eşyaları alındıktan sonra sınır dışı edilmeye zorlandıklarını açıkladı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEKLER
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Edirne sınırında devriye göreve yapan Mehmetçiklerimiz, 12 Ağustos'ta aralarında bir erkek cesedinin de bulunduğu 108 düzensiz göçmene ulaştı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye sevk edilirken hayatını kaybeden göçmenin naaşı ise otopsi işlemleri için Edirne Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi" denildi.
'SUSUZ BIRAKILDILAR'
Göçmenlerin askerlere anlattığı bilgilerin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Göçmenlerle yapılan mülakatta ölen kişinin, Yunan askerlerinin darbesi sonucu kafasını yere çarparak hayatını kaybettiği belirlendi. Göçmenler 4 gün boyunca aç ve susuz bırakıldıklarını, paralarına, telefonlarına ve yanlarındaki her şeye el konulduğunu, sınır dışı edilmeye zorlandıkları esnada kötü muameleyi maruz kaldıklarını anlattı. Yakalandıkları günden itibaren hapishanede tutulduklarını söyleyen göçmenler, Yunan birliklerinin elinde aynı durumda yüzlerce kişinin halen yaşam mücadelesi verdiğini belirtti."
Bakanlıktan paylaşılan görüntülerde ise Mehmetçiğin göçmenlere yiyecek ve içecek ikram ettiği, göçmenlerin de yaşadıklarını anlattığı anlar yer aldı.
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