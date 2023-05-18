İstanbul'da yağış trafiği vurdu: Yoğunluk yüzde 80'i geçti
İstanbul'da gün boyu aralıklarla devam eden yağmur yağışı nedeniyle, akşam saatlerinde trafikte yoğunluk oluştu. Bazı bölgelerde trafik kilitlenirken yoğunluk yüzde 80'i geçti.
Sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olan yağmur yağışı ve şehrin bazı noktalarında yaşanan kazalar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.
İŞ ÇIKIŞ SAATİ YOĞUNLAŞTI
İş ve okulundan çıkan vatandaşlar evlerine giderken trafiğe takıldı. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii’nde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre saat 19.00 itibariyle trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 81 seviyelerine ulaştı.
Trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 83'e ulaşırken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71 seviyesinde olduğu görüldü.
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