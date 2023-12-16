İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Bakırköy'de ağaç otomobilin üzerine devrilirken, akşam saatlerinde yağışın da etkisi ile trafikte yoğunluk oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına kent genelinde etkisini sürdürüyor.
Bakırköy'de fırtına nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.
Hafta sonunu dışarıda değerlendiren vatandaşlar ise yağmur ve fırtınanın etkisi ile güçlükle yürüdü. Yağışlı hava akşam saatlerinde trafik yoğunluğuna yol açtı.
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