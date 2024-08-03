İstanbul'da yarın bazı yurttaşlara ulaşım ücretsiz olacak

Yarın yapılacak olan KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgi Testi'ne (ÖABT) İstanbul'da girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri, ulaşımı ücretsiz kullanabilecek.

ANKA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 17:53
İstanbul'da yarın bazı yurttaşlara ulaşım ücretsiz olacak
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KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) yarın yapılacak.

İstanbul'da sınava  girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Ulaşım İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre kentte, öğrenciler ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.


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