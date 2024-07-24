1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak: Ankara'da ulaşıma zam kararı!

Yayınlanma: 24.07.2024 - 16:05

Güncelleme: 24.07.2024 - 16:05

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin bugünkü toplantısından şehir içi toplu ulaşıma zam kararı çıktı.

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara’da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldığını, “Toplu taşıma girdi maliyetleri tamamen vatandaşımıza yansıtılmadan makul bir oranda bilet ücret tarifemizde artış yapılması zorunlu olmuştur” diyerek duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kentimizde ulaşım ücretlerine en son 24 Temmuz 2023 tarihinde artış yapılmış, ilgili tarihten bu yana, başta asgari ücret, motorin, CNG, yedek parça, bakım onarım ve sigorta hizmetleri olmak üzere tüm giderlerimizde, ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle artış yaşanmasına rağmen bilet fiyatlarımızda artışa gidilmemiştir.

Son artışın yapıldığı 2023 yılı Temmuz ayından bugüne, asgari ücret yüzde 49 oranında artar iken; motorinin litre fiyatı yüzde 80 oranında yükselmiştir. Toplu taşıma araçlarımıza ait bakım-onarım ve yedek parça ücretlerinde yüzde 70 oranında artış meydana gelmiştir. Doğal gazlı otobüslerde kullanılan CNG yakıtının metrekare maliyeti 13,26 TL’den 18,71 TL’ye çıkmıştır.

"AYLIK 400 MİLYON TL ZARAR ETMEKTE"

Haziran 2023 döneminde TÜİK tarafından yüzde 38,21 olarak açıklanan TÜFE oranı, Haziran 2024 döneminde yüzde 71,60 olarak belirlenmiştir. EGO Genel Müdürlüğü, kötü ekonomik koşullarda vatandaşların yanında olabilmek adına, aylık 400 milyon TL zarar etmekte, bu zarar ABB’nin diğer bütçe kalemlerinden karşılanmaktadır. Sadece son bir ay içerisinde yapılan akaryakıt zamları, aylık 400 milyon TL olan zarara ilave 20 milyon TL olacaktır. Ayrıca, mevzuat gereği ücretsiz ve indirimli taşınan yolcu sayısının toplam taşınan yolcu sayısına oranının yüzde 59’a ulaşmış olup her on yolcudan yaklaşık altısı ücretsiz ve indirimli taşınmaktadır.

"TAMAMI YANSITILMADAN MAKUL BİR ORANDA"

30 büyükşehir belediyesinin ücret tarifeleri karşılaştırıldığında, Türkiye geneli kilometre başı tam bilet ücretinin 0,71 TL, öğrenci bilet ücretinin 0,40 TL olduğu görülmektedir. Mevcut ücret tarifemizde ise kilometre başı tam bilet ücreti 0,41 TL, öğrenci bilet ücreti 0,20 TL olup Türkiye ortalamasının oldukça altındadır. Tüm bu nedenlerle, kuruluşumuzun ayakta kalmasını sağlayacak şekilde, toplu taşıma girdi maliyetleri tamamen vatandaşımıza yansıtılmadan makul bir oranda bilet ücret tarifemizde artış yapılması zorunlu olmuştur. Meydana gelen ekonomik koşulların yarattığı zorunluluk nedeniyle, UKOME toplantısında alınan yeni karara göre; 1 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla, tam bilet 21 TL, öğrenci bileti 10,50 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 300 TL olarak belirlenmiştir.”