İstanbul'da 'yasa dışı silah ticareti' operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 12:32

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 12:33

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipler, Küçükçekmece'de bir evde yasa dışı silah ticareti yapıldığı ve uyuşturucu madde satıldığı yönünde ihbar aldı.

Cuma günü eve yapılan operasyonda, A.A.Y.(36) yakalanırken, aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 pompalı, 1 havalı tüfek ve 1 bilye atar tabanca ile 2 spiral makinası, 3 matkap, 2 namlu açma aleti ve 93 gram uyuşturucu madde ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.A.Y.(36), Emniyet'teki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.