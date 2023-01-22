İstanbul'da 'yasa dışı silah ticareti' operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi
Küçükçekmece'de, bir eve yapılan operasyonda çok sayıda silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipler, Küçükçekmece'de bir evde yasa dışı silah ticareti yapıldığı ve uyuşturucu madde satıldığı yönünde ihbar aldı.
Cuma günü eve yapılan operasyonda, A.A.Y.(36) yakalanırken, aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 pompalı, 1 havalı tüfek ve 1 bilye atar tabanca ile 2 spiral makinası, 3 matkap, 2 namlu açma aleti ve 93 gram uyuşturucu madde ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.A.Y.(36), Emniyet'teki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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