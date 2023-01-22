İstanbul'da 'yasa dışı silah ticareti' operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi

Küçükçekmece'de, bir eve yapılan operasyonda çok sayıda silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 12:32
İstanbul'da 'yasa dışı silah ticareti' operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipler, Küçükçekmece'de bir evde yasa dışı silah ticareti yapıldığı ve uyuşturucu madde satıldığı yönünde ihbar aldı.

Cuma günü eve yapılan operasyonda, A.A.Y.(36) yakalanırken, aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 pompalı, 1 havalı tüfek ve 1 bilye atar tabanca ile 2 spiral makinası, 3  matkap, 2 namlu açma aleti ve 93 gram uyuşturucu madde ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.A.Y.(36), Emniyet'teki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.  


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