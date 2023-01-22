İzmir'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ölü

İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 06:56
İzmir'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ölü
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Kozağaç Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen 2 grup bir kahvehanede karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Uğur Selimler bıçaklanarak, Mustafa Sağolalar ise tabancayla ateş edilerek yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

 


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