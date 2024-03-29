İstanbul’da yasadışı silah ticareti operasyonu: 17 silah ele geçirildi

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda yasadışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı, 17 silah ve şarjörler ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:50
İstanbul’da yasadışı silah ticareti operasyonu: 17 silah ele geçirildi
Abone Ol google-news

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen bir zanlıyı yakın takibe aldı, şüpheliye yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu şüpheli hakkında yapılan araştırmada suç unsuru silahları Kazımkarabekir Mahallesi'nde bulunan işyerinde sakladığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen işyerine yönelik önceki gün operasyon gerçekleştirildi, şüpheli H.B. (29) yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu işyerlerinde yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 28 şarjör, otomatik kalaşnikof marka silaha ait 2 şarjör, 1 silah namlusu ve mermiler ele geçirildi.

İki gün önceki baskında yakalanan H.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yasadışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi.

H.B., silah ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


bağcılar haberleri silah haberleri ruhsatsız silah haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

20 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-11' Operasyonu... Çok sayıda şüpheli yakalandı

20 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-11' Operasyonu... Çok sayıda şüpheli yakalandı
Çanakkale’de jandarmadan 'sahte alkol' operasyonu

Çanakkale’de jandarmadan 'sahte alkol' operasyonu
Diyarbakır'da 'Piyon' operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da 'Piyon' operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP’nin belediye başkanı adayı AKP’ye geçti

CHP’nin belediye başkanı adayı AKP’ye geçti
Diyarbakır’da kağıt mendil almayı reddeden kıza saldırı

Diyarbakır’da kağıt mendil almayı reddeden kıza saldırı
Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken çıkış: 'Gelin yeni dönemin kapılarını birlikte aralayalım'

Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken çıkış: 'Gelin yeni dönemin kapılarını birlikte aralayalım'
Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi… Olympiakos’tan Fenerbahçe açıklaması!

Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi… Olympiakos’tan Fenerbahçe açıklaması!
Son Dakika... Erdoğan'dan 'emekli maaşlarına düzenleme' mesajı: 'Tekrar masaya yatıracağız'

Son Dakika... Erdoğan'dan 'emekli maaşlarına düzenleme' mesajı: 'Tekrar masaya yatıracağız'
Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü

Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü
Jahrein'e kötü haber: Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödeyecek

Jahrein'e kötü haber: Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödeyecek
Dilan Polat ve Nez Demir arasındaki hakaret davası düştü; ikili duruşma boyunca ağladı

Dilan Polat ve Nez Demir arasındaki hakaret davası düştü; ikili duruşma boyunca ağladı