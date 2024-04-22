İstanbul'da yaşayanlar için kötü haber: Meteoroloji tatil için uyardı... 23 Nisan'da dikkat!

Yayınlanma: 22.04.2024 - 20:29

Güncelleme: 22.04.2024 - 20:29

İstanbul'da salı günü hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbullular için kötü bir haber geldi. İşte salı günü hava durumu...

İstanbul'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yağmurlu geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da sağanak yağışlı bir hava olacak. Uzmanlar, resmi tatil olan 23 Nisan'da sürücülerin ve etkinliklere katılacak olanların dikkat etmesi konusunda uyardı.

SICAKLIK 11 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Yağışlı geçmesi tahmin edilen salı gününde sıcaklıkların 11 derece ile 24 derece arasında olacağı uzmanlar tarafından açıklandı.