İstanbul'da yaşayanlar için kötü haber: Meteoroloji tatil için uyardı... 23 Nisan'da dikkat!

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda İstanbullular için kötü haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Resmi tatil olan salı gününde hava durumu İstanbulluları üzecek. İşte 23 Nisan Salı günü İstanbul'da hava durumu...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 20:29
İstanbul'da yaşayanlar için kötü haber: Meteoroloji tatil için uyardı... 23 Nisan'da dikkat!
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İstanbul'da salı günü hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbullular için kötü bir haber geldi. İşte salı günü hava durumu...

İstanbul'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yağmurlu geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da sağanak yağışlı bir hava olacak. Uzmanlar, resmi tatil olan 23 Nisan'da sürücülerin ve etkinliklere katılacak olanların dikkat etmesi konusunda uyardı.

SICAKLIK 11 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Yağışlı geçmesi tahmin edilen salı gününde sıcaklıkların 11 derece ile 24 derece arasında olacağı uzmanlar tarafından açıklandı.


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