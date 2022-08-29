İstanbul'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

İstanbul Şişli'de yalnız yaşayan Ahmet Özçelik(89), evinde ölü olarak bulundu. Olay, Özçelik'in yakınlarının haber alamaması nedeniyle yardım istediği itfaiyenin eve girmesi ile ortaya çıktı.

DHA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 01:51
İstanbul'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Olay, akşam saatlerinde Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi.

İddiaya göre, yakınları tarafından kendisine 2 gündür ulaşılamayan Ahmet Özçelik'in evine  polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Merdivenle 4. kata çıkarak camdan eve giren itfaiye ekipleri, Ahmet Özçelik'i kanlar içinde buldu.

Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler