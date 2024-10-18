İstanbul'da yatak imalathanesinde korkutan yangın!
Beyoğlu'nda, 4 katlı binanın giriş katında bulunan yatak imalathanesinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Park halindeki bir araç da yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe Mahallesi Zümrüt Ar. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan yatak imalathanesinde saat 05.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İş yerinde başlayan yangın park halindeki 34 UK 0111 plakalı hafif ticari araca sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Alevlerin yoğun dumanla karıştığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında ölü ya da bulunmazken, iş yeri ile park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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