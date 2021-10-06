İstanbul'da yeni arkeolojik kalıntılar keşfedildi
Son dakika gelişmesi... İstanbul Kazlıçeşme'de bir yıldır devam eden kazılarda ilk kez sandık mezar, lahit ve değerli eşyalar ile yapı temelleri ortaya çıkarıldı.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki Kazlıçeşme'de bir yıldır devam eden kazılarda heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
CNN Türk televizyonundan Tugay Saday'ın haberine göre; İstanbul Arkeoloji Müzesi denetiminde yapılan kazılarda ilk defa, sandık mezar, lahit, değerli eşyalar ve eski bir yapı temeline ulaşıldı.
İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ortaya çıkarılan yeni arkeolojik yapılarla ilgili açıklama yapacak.
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