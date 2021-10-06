İstanbul'da yeni arkeolojik kalıntılar keşfedildi

06 Ekim 2021 Çarşamba, 14:27

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki Kazlıçeşme'de bir yıldır devam eden kazılarda heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

CNN Türk televizyonundan Tugay Saday'ın haberine göre; İstanbul Arkeoloji Müzesi denetiminde yapılan kazılarda ilk defa, sandık mezar, lahit, değerli eşyalar ve eski bir yapı temeline ulaşıldı.

İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ortaya çıkarılan yeni arkeolojik yapılarla ilgili açıklama yapacak.