İstanbul'da yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor!

08 Aralık 2022 Perşembe, 15:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstabulkartların 'kişiselleştirilmesi'nde son gün hatırlatılarak uyarıda bulunuldu.

22 milyon aktif İstanbulkart kullanıcısının kartlarını toplu taşımada kullanmaya devam edebilmeleri için 1 Ocak 2023 tarihine kadar 'kişiselleştirme' yapmaları gerekiyor. Yapılan açıklamada 3 milyon aktif kartın hala 'kişiselleştirme' işlemini yapmadığı ifade edildi.

Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar, 1 Ocak tarihinden itibaren yine toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek. Ancak bu kartlara sahip kişiler, aktarma, ücret iadesi, resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak.

Yolcuların 1 Ocak sonrası mağduriyet yaşamaması için İstanbulkart internet sitesi üzerinden işlemleri yapması gerekiyor.