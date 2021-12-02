İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

02 Aralık 2021 Perşembe, 12:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da sahte içki operasyonu düzenledi.

Tespit edilen adreslere baskın yapan polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskınlarda, piyasaya sürülmek üzere ve metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 10 ton 557 litre sahte alkol, 1275 litre etil alkol, 70 litre metil alkol, 4 bin 950 adet kapak, 450 adet boş alkol şişesi, 33 bin 400 adet etiket, 15 bin 500 sahte bandrol ve kapaklama makinesi ele geçirildi

Operasyon anı kameralara yansırken, Ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgunsun sürdüğü öğrenildi.