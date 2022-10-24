İstanbul'daki 'akraba cinayeti' davasında yeni gelişme

24 Ekim 2022 Pazartesi, 13:12

İstanbul'da aynı aileden 4 kişinin yargılandığı dava kapsamında İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Davut Kutlu ve Gazi Kutlu katılırken, diğer tutuklu sanık Muhammed Kutlu'ya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıldı.

Tutuksuz sanık Döndü Kutlu ile maktulün ailesi müdahiller Şerife ve Hacı Tekcan, müdahil Batuhan Karanlıkoğlu ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada cumhuriyet savcısının esasa ilişkin görüşü celse arasında dosyaya sunduğu bildirilerek, tüm dosya kapsamına göre sanıkların yaptıkları savunmaların suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildiği açıklandı.

Mütalaada, sanıklar anne Döndü ve oğlu Davut Kutlu'nun, diğer oğlu Muhammed ve baba Gazi Kutlu'yu azmettirdikleri ve yardım ettikleri bilgisine yer verildi.

BABAYA MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Sanık Muhammed Kutlu'nun "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istenen mütalaada, baba Gazi Kutlu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi talep edildi.

Sanıklar Davut Kutlu'nun "silahla kasten yaralama" ve "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından müebbet ve 6 aydan 1,5 yıla kadar hapsi talep edilirken, sanık anne Döndü Kutlu'nun “kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapsi istendi.

Mütalaada ayrıca tutuklu 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Sanıklar, mütalaaya karşı yaptıkları savunmalarda eski beyanlarını tekrar ederken, Muhammed ve Gazi Kutlu, maktul Ozan Tekcan ile müdahil Batuhan Karanlıkoğlu tarafından daha önce bıçaklandıklarını belirterek, buna ilişkin başka bir mahkemede olan dosyalarının getirilmesini istedi.

Tekcan ailesinin avukatı ise sanıkların üzerlerine atılı suçu tasarlayarak ve canavarca hisle işlediklerinden, en ağır şekilde cezalandırılmalarını, Döndü Kutlu'nun da "azmettirici" olarak tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Muhammed, Gazi ve Davut Kutlu'nun tutukluluk halinin devamına, hakkında adli kontrol tedbiri bulunan sanık Döndü Kutlu'nun da tutuklanmasına hükmetti.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişine 7 Ocak 2020'de ambulansla gelen Emre Tyler Mays, içeri gireceği sırada Akın Kutlu'nun (22) bıçaklı saldırısına uğramıştı. Mays, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yakalanan Akın Kutlu'nun, alacak meselesiyle ilgili çıkan tartışma neticesinde yaralanan yakınlarını görmek üzere hastanede bulunduğu, bu sırada ambulansla gelen Emre Tyler Mays'ı, husumetlisi Ozan Tekcan'ın arkadaşı olan Batuhan Karanlıkoğlu'na benzetip bıçakladığı belirlenmişti.

Akın Kutlu'nun İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılandığı davada, 19 yaşındaki kuzeni Ozan Tekcan, dayısı Hacı Tekcan ve kuzeninin arkadaşı Batuhan Karanlıkoğlu 8 Kasım 2020'deki duruşmada tanık sıfatıyla ifade vermiş, Karanlıkoğlu, "Akın'ın cezaevinden çıkınca ilk işi beni öldürmek olacak" demişti.

Akın Kutlu bu cinayet nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Döndü Kutlu'nun şikayetçi Hacı Tekcan'ın kardeşi olduğu, Kutlu ve Tekcan ailesinin ortak hamburgerci işlettikleri ancak anlaşmazlığa düşüp ortaklığı bitirdikten sonra alacak meselesinden sık sık kavga ettiklerine yer veriliyor.

Döndü ve Gazi Kutlu'nun oğlu Akın Kutlu'nun 7 Ocak 2020'de, Hacı Tekcan'ın oğlu Ozan Tekcan'ın arkadaşı olan Batuhan Karanlıkoğlu'nu bıçaklamak isterken Emre Tyler Mays'ı bıçaklayıp öldürdüğü aktarılan iddianamede, bu nedenle tutuklanan Akın Kutlu'nun yargılandığı davadan ceza aldığı kaydediliyor.

Akın Kutlu'nun babası Gazi Kutlu'nun da olay günü metal demir çubukla Ozan Tekcan'a vurduğu, Muhammed Kutlu'nun da annesi Döndü Kutlu'dan aldığı silahla Ozan Tekcan'a 8 el ateş ederek öldürdüğü belirtilen iddianamede, Muhammed Kutlu'nun ayrıca yakın mesafeden Batuhan Karanlıkoğlu'na da ateş ederek yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede sanıklar anne Döndü Kutlu ve Davut Kutlu'nun diğer sanıklar Muhammed ve baba Gazi Kutlu'yu azmettirdikleri ifade ediliyor.

İddianamede, sanıklardan Muhammed Kutlu'nun "kasten öldürme" ve 2 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Tutuklu sanıklardan Gazi Kutlu'nun "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülen iddianamede, tutuklu sanık Davut Kutlu'nun "silahla kasten yaralama" ve "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından müebbet ve 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, olayda hayatını kaybeden Ozan Tekcan'ın halası olan sanık Döndü Kutlu'nun ise "üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.