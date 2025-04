İstanbul’daki eylemlerde gözaltına alınıp tutuklananlardan 136 kişi tahliye edildi: Berkay Gezgin özgür

Yayınlanma: 11.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2025 - 04:00

İki günde dört ayrı mahkeme kararıyla, “Her şey çok güzel olacak” sözünün mimari ve siyasi yasak istenen Berkay Gezgin’in de aralarında bulunduğu 136 kişi tahliye edildi. 4 ayrı dosyada da birçok kişinin ev hapsi kaldırıldı.

Tutuklanan akademisyen Levent Dölek ve üç kişi hakkında İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından dün tahliye kararı verildi.

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi, Abuzer Görgüç, Hasan Bilgin, Kerem Gümre ve akademisyen Levent Dölek’in kişisel ve sosyal durumlarını, sabit ikametlerini ve kaçma şüphelerinin bulunmadığını göz önüne alarak adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle serbest bırakılmalarına hükmetti.

Aynı davada yer alan birçok sanık için de adli kontrol kararları kaldırılırken bazı sanıklar hakkında ise yakalama kararlarının iptaline hükmedildi.

İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi, protestolarda tutuklanan 25 gencin de tahliyesine karar verdi. Ayrıca, sanıklar hakkında daha önce uygulanan “konutu terk etmeme ve yurtdışı çıkış yasağı” şeklindeki adli tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.

EV HAPSİ KALKTI

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, İBB protestolarına katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan ve aralarında CHP PM üyesi Berkay Gezgin’in de bulunduğu 102 kişi hakkında tahliye kararı verdi. Öte yandan önceki gün, Saraçhane eylemlerinde tutuklanan 5 kişi İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararıyla tahliye edilmiş, ev hapsinde bulunan 15 kişi için bu tedbirin kaldırılmasına hükmedilmişti.

TÜM ÇOCUKLAR İÇİN...

Anne Baba Dayanışma Ağı'ndan konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “102 tahliye… Her tahliyede birlikte mutluluktan ağlıyor, birlikte gözyaşı döküyoruz. Biz anne babaların yüreği her gün her an bütün çocuklarımız için birlikte çarpıyor. Tüm çocuklarımız serbest bırakılana kadar tüm çocuklarımızın yanındayız” dendi.