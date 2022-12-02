İstanbul'daki scooterlarda yeni dönem başlıyor! Hız sınırı düşürüldü

İstanbul'da üst üste yaşanan kazalarla gündeme gelen elektrikli scooterlara ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre scooter hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2022 Cuma, 08:41
İstanbul'daki scooterlarda yeni dönem başlıyor! Hız sınırı düşürüldü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi kasım ayı toplantısı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanatı Merkezi’nde yapıldı.

Toplantıda son zamanlarda yaşanan kazalarla sık sık gündeme gelen scooterlarla ilgili düzenlemeye gidildi.

UKOME’de alınan kararla scooterlarda hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü.


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