İstanbul'daki yaralı depremzedelerden 10 bin 743'ü taburcu edildi
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından tedavi için İstanbul'a getirilen 11 bin 974 yaralıdan 10 bin 743'ü taburcu edildi. Açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptı.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Felakette 42 bini aşkı yurttaş hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı.
Bu süreçte çok sayıda yaralı depremzede tedavi için uçaklarla İstanbul'a getirildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son olarak deprem bölgelerinden kentteki hastanelere getirilen 11 bin 974 yaralıdan 10 bin 743'ünün taburcu edildiğini açıkladı.
?16.30 itibarıyla,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 22, 2023
İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 11.974 hastamızdan,
10.743’ü taburcu oldu.
201 hasta yakınımızı ilimizde misafir ediyoruz.
Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum. pic.twitter.com/cUFA7oV1Re
"201 HASTA YAKINIMIZI İLİMİZDE MİSAFIR EDİYORUZ"
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16.30 itibarıyla, İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 11 bin 974 hastamızdan 10 bin 743'ü taburcu oldu. 201 hasta yakınımızı ilimizde misafir ediyoruz. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.
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