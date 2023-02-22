Depremzedeler 17 gündür sokakta yatıyor... AFAD çadırı 'güzel' yere kurmuş!

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 15:55

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 16:29

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'nin Urfa Karaköprü'deki ilçe örgütünden bir yöneticinin depremden etkilenmemesine rağmen evinin bahçesine AFAD çadırı kurduğunu söyledi.

CHP'li Tanal, olayın gündem olmasının ardından AFAD'ın çadırı söküp götürdüğünü aktardı.

Tanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Evleri yıkılan, dışarıda kalan depremzedeler günlerdir çadıra ulaşmazken, Şanlıurfa’da AKP Karaköprü ilçe yöneticisi, depremden etkilenmeyen köydeki evinin bahçesine AFAD çadırı kurabiliyor.

AKP'li yönetici, çadırı kolayca temin ederken neden hâlâ deprem bölgelerinde mağdur vatandaşlar çadıra ulaşmaz?

Bu arada olayın duyulması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, AKP Karaköprü ilçe yöneticisinin evinin bahçesindeki çadırı söküp götürdü. Bugün depremin 17. günü. Hâlâ "Çadır nerede?" diye soruyoruz. AKP'li yöneticinin ulaştığı AFAD çadırını, depremzedeler neden hâlâ bulamıyor?"

1- Bari #deprem'de, afette torpil, kayırmacılık, ayrımcılık yapılmasın!



Evleri yıkılan, dışarıda kalan depremzedeler günlerdir çadıra ulaşmazken, Şanlıurfa’da AKP Karaköprü İlçe Yöneticisi, depremden etkilenmeyen köydeki evinin bahçesine #AFAD çadırı kurabiliyor. pic.twitter.com/StAg08EyYW — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) February 21, 2023

"AKP'LİNİN VİLLASINDA BİLE ÇADIR VAR"

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da lüks villanın bahçesine kurulan çadırın AKP Karaköprü İlçe Yönetim kurulu üyesi Sertaç Kaya'ya ait olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa’da AKP Karaköprü ilçe yönetim kurulu üyesi Sertaç Kaya, depremde zarar görmeyen villasının bahçesine AFAD çadırı kurmuş. Erdoğan çadır yok diyenlere hakaret ederken haklıymış(!) Çadır o kadar çok ki, AKP linin villasında bile çadır var. Allah sizi bildiği gibi yapsın" ifadelerini kullandı.