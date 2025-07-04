İstanbulkart ile ödeme yapılan noktaların sayısı arttı

Türkiye'nin ilk elektronik ücret toplama sistemlerini geliştiren BELBİM AŞ, yeni bir iş birliğine daha imza attı. İş birliği kapsamında PAVO marka POS cihazları kullanan işletmeler, herhangi bir teknik entegrasyon sürecine veya yeni cihaz yatırımına gerek kalmadan İstanbulkart ile ödeme alabilecek. İşletmelerin BELBİM ile irtibata geçerek taleplerini iletmeleri yeterli olacak. Böylece marketlerden, giyim mağazalarına, online yemek siparişlerinden kahve zincirlerine 100 binden fazla noktada geçerli olan İstanbulkart’ın ödeme ağına binlerce yeni nokta daha dahil olacak. İstanbulkart’ın ödeme gücünü ulaşım dışındaki alanlara da taşıyan BELBİM, bu proje ile birlikte finansal erişilebilirlik, hız ve verimlilik alanlarında önemli bir dönüşüm sağlayacak. Yapılan iş birliği ile sahada yaygın olarak kullanılan yüzbinlerce cihazın İstanbulkart ile uyumlu hale gelmesi, kurumlara ciddi operasyonel kolaylık sağlarken vatandaşlar için de ödeme deneyimini sadeleştirecek.

CEYDA ÜNAL: ŞEHİR HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN BİR ADIM DAHA ATTIK

BELBİM Genel Müdürü Ceyda Ünal, İstanbulkart ile ödeme yapılan yerlerin sayısının artması ile ilgili “BELBİM olarak İstanbul’un dijitalleşen altyapısında merkezi bir rol üstleniyoruz. İstanbulkart ile şehirdeki ödeme sistemlerini dönüştürmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza daha erişilebilir, hızlı ve kolay ödeme imkânları sunmak, aynı zamanda iş ortaklarımız için maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak temel önceliğimiz. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, 25 milyon kullanıcıya sahip İstanbulkart’ın ödeme gücü çok daha fazla noktaya kolayca ulaşacak. İstanbulkart’ı şehirde daha da yaygınlaştıran ve şehir hayatını kolaylaştıran bir adım daha atmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.