İstanbullular dikkat... AKOM'dan hafta sonu için kritik uyarı!

Yayınlanma: 24.11.2023 - 12:02

Güncelleme: 24.11.2023 - 12:27

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların yarın fırtınayla 4 ila 8 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Yağışların kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

RÜZGAR, FIRTINA ŞİDDETİNDE ESECEK!

Rüzgarın Cumartesi günü fırtına (40-60km/s), Pazar günü ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde esmesi beklenirken, 8-10 derecelik ani sıcaklık düşüşüyle kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağı öngörülüyor.

İBB ekipleri kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletilirken, İstanbullulara muhtemel aksaklıklara karşı tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.