İstanbullular dikkat... AKOM'dan hafta sonu için kritik uyarı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 12:02
İstanbullular dikkat... AKOM'dan hafta sonu için kritik uyarı!
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AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların yarın fırtınayla 4 ila 8 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Yağışların kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

RÜZGAR, FIRTINA ŞİDDETİNDE ESECEK!

Rüzgarın Cumartesi günü fırtına (40-60km/s), Pazar günü ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde esmesi beklenirken, 8-10 derecelik ani sıcaklık düşüşüyle kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağı öngörülüyor.

İBB ekipleri kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletilirken, İstanbullulara muhtemel aksaklıklara karşı tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.


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