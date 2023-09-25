İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde elektrik kesilecek
BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bugün İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) İstanbul'un Avrupa yakasında yaşayanlara elektrik kesintisi uyarısı yaptı. Şirketin açıklamasına göre bugün (25 Eylül) 20 ilçede elektrik kesintisi yapılacak. BEDAŞ kesintilerin "Bakın-önleyici bakım", "Yatırım-ekonomik ömür", "Abone-şube bağlantısı" gibi gerekçelerle açıkladı.
İşte o ilçeler...
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