İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde elektrik kesilecek

Yayınlanma: 25.09.2023 - 09:01

Güncelleme: 25.09.2023 - 09:01

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) İstanbul'un Avrupa yakasında yaşayanlara elektrik kesintisi uyarısı yaptı. Şirketin açıklamasına göre bugün (25 Eylül) 20 ilçede elektrik kesintisi yapılacak. BEDAŞ kesintilerin "Bakın-önleyici bakım", "Yatırım-ekonomik ömür", "Abone-şube bağlantısı" gibi gerekçelerle açıkladı.

İşte o ilçeler...







