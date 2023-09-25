İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde elektrik kesilecek

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bugün İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 09:01
İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde elektrik kesilecek
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) İstanbul'un Avrupa yakasında yaşayanlara elektrik kesintisi uyarısı yaptı. Şirketin açıklamasına göre bugün (25 Eylül) 20 ilçede elektrik kesintisi yapılacak. BEDAŞ kesintilerin "Bakın-önleyici bakım", "Yatırım-ekonomik ömür", "Abone-şube bağlantısı" gibi gerekçelerle açıkladı.

İşte o ilçeler...




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