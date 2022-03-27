İstanbullular dikkat! Saat 14.50'ye kadar trafiğe kapatıldı
İstanbul Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi Ayvansaray-Yenikapı Sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Bu sene 17'ncisi düzenlenecek N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için, Tarihi Yarımada'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen maraton, Yenikapı Miting alanından başlayıp, Ayvansaray'dan yapılacak dönüş ile tekrar Yenikapıda'da sona erecek.
Yapılacak maraton öncesi, maraton güzergahındaki Ayvansaray - Yenikapı Sahil Yolu çift yönlü olarak, saat 07.00 ile 14.50 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı.
Kennedy Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüleri, trafik ekipleri alternatif yollara yönlendiriyor.
İlgili Haberler
- Adana'da olaylı gece: 3 kişiye çarptılar, barda yakalandılar
- Müge Anlı'nın programına konu olan Dursun Zehir cinayetinde kan donduran itiraflar!
- TFF'nin eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı yaşamını yitirdi
Video Haberler
- Büyükada’da tarihi otelde yangın paniği
- Yerde yatan yaralı atı belediye kurtardı
- Maden ocağındaki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
- Annesi tarafından bıçaklanan çocuk yaralandı
- İngiliz Bakandan 'nazi' sorusuna skandal yanıt
- Marmaray'da maske tartışması
- Bilim Kurulu üyesinden umutlandıran açıklama
- Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu
- Avrupa’nın çöplüğü olduk!
- 'Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor?'
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da pazar sabahı hareketli başladı: Büyük yangın
- ‘Türkiş Dekameron’
- Koylarımızı satmayın, Efendiler!
- Çöküş mü? Çıkış mı?
- Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerde iyi hal indirimi rezaleti
- Adana'da olaylı gece: Barda yakalandılar
- Kız öğrenci yurdunda olay: Çığlıklarla sokağa çıktılar!
- TFF duyurdu: Eski başkan yaşamını yitirdi
- Doktor doktor gezip çare arıyor: Hiç acıkmıyor
- İstanbullular dikkat! Saat 14.50'ye kadar trafiğe kapalı