İstanbullular dikkat! Valilik saat verdi: Şiddetli sağanak ve poyraz uyarısı!

İstanbul Valiliği, İstanbul'da yarın etkili olması beklenen sağanak yağış ve poyraza karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması için uyarılarda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un Anadolu yakasında başlaması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde görüleceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenmektedir. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."